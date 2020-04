Union-Verteidiger Lenz: "Die Jungs habe ich schon vermisst"

Berlin (SID) - Abwehrspieler Christopher Lenz vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin freut sich, endlich wieder auf dem Platz zu stehen und einen "richtigen Ball am Fuß zu haben", sagte der 25-Jährige dem SID. Training zu Hause sei einfach "nicht dasselbe". Am Montag hatte die Mannschaft von Coach Urs Fischer das Training in Kleingruppen wieder aufgenommen. "Die Jungs habe ich schon vermisst", sagte Lenz.

Freut sich auf das Training: Christopher Lenz © SID

Während sein Teamkollege Julius Kade die fußballfreie Zeit in der Coronakrise mit der "Bundesliga Home Challenge" in der Simulation FIFA 20 überbrückte, sei er eher der "Fortnight-Spieler", sagte Lenz. Virtuell Fußball zu spielen, kam für ihn nicht infrage: "Ich wollte mir das nicht antun, gegen ein paar Jungs zweistellig zu verlieren."