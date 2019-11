Union-Verteidiger Schlotterbeck droht längere Pause

Gelsenkirchen (SID) - Neuling Union Berlin muss in der Fußball-Bundesliga voraussichtlich längere Zeit auf seinen Abwehrspieler Keven Schlotterbeck verzichten. Der 22-Jährige musste beim 1:2 (1:1) des Aufsteigers bei Schalke 04 am Freitagabend bereits in der 27. Minute wegen einer Knieverletzung ausgewechselt werden.

Schlotterbeck wurde für zwei Spiele gesperrt © SID

"Das Kreuzband ist es nicht. Aber trotzdem ist unser Arzt eher skeptisch", berichtete Sport-Geschäftsführer Oliver Ruhnert nach dem Spiel. Der Innenverteidiger war bisher ein wichtiger Bestandteil der starken Berliner Abwehr, die wesentlich zum guten Saisonstart beitrug.