Union gegen BVB letztes Freitagspiel des Jahres - ZDF überträgt live

Köln (SID) - Union Berlin und Vizemeister Borussia Dortmund bestreiten am 18. Dezember das letzte Freitagspiel des Bundesliga-Jahres 2020. Die Begegnung des 13. Spieltages wird gemäß des TV-Vertrages live von ZDF und DAZN übertragen. Zwei Tage später bestreiten der VfL Wolfsburg und der VfB Stuttgart ab 18.00 Uhr das letzte Bundesligaspiel, ehe zwei Tage später und damit noch vor Weihnachten die zweite Runde des DFB-Pokals folgt.

Am 18. Dezember treffen Berlin und der BVB aufeinander © SID

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) terminierte am Freitag zudem die Spieltage 14 und 15, die im Januar 2021 den Auftakt des Jahres bilden. Am 1. Januar wird es kein Freitagspiel geben, stattdessen findet die Begegnung VfB Stuttgart gegen RB Leipzig am Samstagabend (2. Januar) statt. Eine Woche später stehen sich am 8. Januar die Champions-League-Teilnehmer Borussia Mönchengladbach und Bayern München gegenüber.