Union gewinnt Jubiläumsspiel in Wien

Wien (SID) - Union Berlin kommt einen Monat vor dem Start in das Abenteuer Bundesliga immer besser in Schwung. Der Aufsteiger feierte in Wien einen überzeugenden 4:1 (3:0)-Erfolg beim österreichischen Traditionsklub First Vienna FC, seinerseits Aufsteiger in die 4. Liga.

Steuerte einen Treffer zum Testspielsieg bei: Ujah © SID

Der starke Neuzugang Marius Bülter (13., 44.), Sebastian Polter (14.) und der neue Stürmer Anthony Ujah (73.) trafen für die Gäste beim Jubiläumsspiel anlässlich des 125-jährigen Bestehens von Österreichs ältesten Fußballklub, für den Mensur Kurtisi (56.) den Ehrentreffer erzielte. Zuvor hatten die Eisernen während ihres Trainingslagers in Windischgarten bereits zwei 3:0-Siege gegen den SV Ried bzw. Blau-Weiß Linz verbucht.

Union startet am 18. August gegen Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig in die Liga. Eine Woche zuvor steht das Erstrundenspiel im DFB-Pokal bei Regionalligist VfB Germania Halberstadt auf dem Programm.