Union nach Aufstieg gefragt: 3000 Mitgliedsanträge

Berlin (SID) - Union Berlin steht nach dem ersten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga hoch im Kurs. "Viele trauen sich jetzt. Wir haben seit Montagabend rund 3000 Mitgliedsanträge erhalten", sagte Unions Präsident Dirk Zingler dem RBB auf dem Partyschiff Viktoria, mit dem der Klub über die Spree schipperte.

Party auf der Spree - Union feiert den Aufstieg © SID

Am Montag war der Kultverein aus Köpenick durch ein 0:0 im zweiten Relegationsspiel gegen den Bundesliga-16. VfB Stuttgart erstmals in der Klubgeschichte in die Bundesliga aufgestiegen. Die Bootsfahrt gehörte zum Partyprogramm, mit dem Union den Aufstieg am Mittwoch ausgiebig feierte.