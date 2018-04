Union siegt in Unterzahl und bringt St. Pauli in Not

Hamburg (SID) - Union Berlin hat in Unterzahl den Befreiungsschlag in der 2. Fußball-Bundesliga geschafft und den FC St. Pauli in allerhöchste Abstiegsgefahr geschossen. Union setzte sich am 30. Spieltag am Hamburger Millerntor 1:0 (0:0) durch und feierte nach fünf Spielen ohne Sieg wieder einen Dreier.

Simon Hedlund schoss Union Berlin zum Auswärtssieg © SID

Während Union mit nun 40 Punkten auf dem Weg zum Klassenerhalt ist, blieb St. Pauli zum sechsten Mal in Serie sieglos. Sollte der 1. FC Heidenheim am Sonntag gegen Fortuna Düsseldorf gewinnen, rutscht St. Pauli auf den Relegationsplatz.

Simon Hedlund (80.) traf vor 29.546 Zuschauern für die Berliner, bei denen Abwehrspieler Marvin Friedrich nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte gesehen hatte.

In einer packenden Begegnung mit hohem Tempo hatte Paulis Christopher Buchtmann die Riesenchance zur Führung, seinen Heber kratzte aber Toni Leistner (29.) von der Linie. Auf der Gegenseite wäre beinahe ein böser Fehlpass von Torwart Robin Himmelmann bestraft worden, diesmal klärte Christopher Avevor gegen Berliner Dennis Daube knapp vor der Linie (36.).

Nach der Pause hatte Berlin zunächst Pech, als Hedlund (49.) aus der Distanz die Latte traf. In der Schlussphase machte es Hedlund dann besser.