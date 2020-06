Unions Bülter zu "100 Prozent" vom Klassenerhalt überzeugt

Berlin (SID) - Offensivspieler Marius Bülter vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin glaubt trotz der jüngsten Negativserie der Eisernen weiter felsenfest an den Klassenerhalt. "Ich habe die Überzeugung, dass wir es schaffen", sagte der 27-Jährige in einer virtuellen Medienrunde: "Auch wenn der Trend momentan nicht gut aussieht, bin ich mir zu 100 Prozent sicher, dass wir es schaffen."

Trotz Negativserie selbstbewusst: Marius Bülter © SID

Mit nur einem Punkt aus vier Spielen nach dem Restart ist das zeitweise komfortable Polster des Aufsteigers auf den Relegationsplatz auf vier Punkte geschmolzen. Die fehlenden Fans will Bülter hierfür nicht als Ausrede gelten lassen, vielmehr sieht er derzeit generelle Mängel in der Spielweise des Hauptstadtklubs. "Insgesamt haben wir nicht die gleiche Organisation auf den Platz gebracht wie vor der Pause. Außerdem haben wir offensiv nicht mehr so viele gefährliche Situation kreiert wie vorher", sagte der Außenbahnspieler.

Das am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) bevorstehende Duell mit den ebenfalls kriselnden Schalkern könnte auf dem Weg zum Ligaverbleib bereits ein Schlüsselspiel sein. "Die haben eine ähnlich beschissene Situation wie wir. Das wird ein richtig ekliges Spiel, ein richtiges Kampfspiel, bei dem man alles raushauen muss", blickte Bülter voraus: "So viel Selbstvertrauen haben wir noch, dass wir sagen, dass wir Schalke unbedingt schlagen wollen."