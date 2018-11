United Volleys verpflichten Serben Buculjevic

Frankfurt/Main (SID) - Der Volleyball-Bundesligist United Volleys Frankfurt hat den serbischen Nationalspieler Maksim Buculjevic verpflichtet. Der 27 Jahre alte Zuspieler gewann seit 2012 in seinem Heimatland Serbien, in Slowenien und zuletzt in Finnland gleich siebenmal hintereinander den nationalen Titel.

Buculjevic wechselt zu den United Volleys Frankfurt © SID

"Angesichts der Belastung in beiden Wettbewerben mussten wir nach dem Einzug in die Champions-League-Gruppenphase noch einmal aktiv werden", erklärte Volleys-Geschäftsführer Jörg Krick. Cheftrainer Stelio DeRocco sprach bei dem Transfer von einem "riesigen Glücksfall".