United gewinnt vor Leipzig-Spiel - ManCity siegt gegen Fulham

Köln (SID) - Der englische Rekordmeister Manchester United hat eine erfolgreiche Generalprobe vor dem entscheidenden Champions-League-Duell bei RB Leipzig am Dienstag gefeiert. Die Mannschaft von Teammanager Ole Gunnar Solskjaer kam am Samstagabend bei West Ham United nach Rückstand noch zu einem 3:1 (0:1).

United gelingt Generalprobe vor Duell mit RB Leipzig © SID

Paul Pogba (65.) und Mason Greenwood (68.) mit einem Doppelschlag sowie Marcus Rashford (78.) sicherten den Erfolg, nachdem Tomas Soucek (38.) die Gastgeber in Führung gebracht hatte.

In der Gruppe H der Königsklasse streiten sich vor dem letzten Vorrundenspieltag United, Paris St. Germain und Leipzig um die Plätze eins und zwei, die den Einzug ins Achtelfinale bedeuten. Alle drei Teams haben je neun Punkte auf dem Konto.

Uniteds Stadtrivale Manchester City stellte dank eines starken Kevin De Bruyne den Anschluss an die Spitzengruppe der Premier League her. Der ehemalige Bundesligaprofi war mit einem Tor und einer Vorlage maßgeblich am 2:0 (2:0) gegen den FC Fulham beteiligt.

City konterte bereits nach fünf Minuten erfolgreich. De Bruyne passte im richtigen Moment auf Raheem Sterling, der die Führung erzielte. Mitte der ersten Halbzeit verwandelte der belgische Nationalspieler einen Foulelfmeter, nachdem Sterling zu Fall gekommen war (26.).