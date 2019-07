Universiade 2025: Deutschland steigt in Bewerbungsprozess ein

Köln (SID) - Die Universiade 2025 soll in Deutschland stattfinden. Der Allgemeine Deutsche Hochschulverband (adh) reichte bereits in der zweiten Juni-Hälfte beim Weltverband des Hochschulsports (FISU) den "Letter of Intention" ein und stieg damit offiziell in den Bewerbungsprozess um eine Ausrichtung ein.

Das deutsche Team bei der 30. Sommer-Auflage in Neapel © SID

Nach Angaben des adh haben die Städte Berlin, Leipzig und Frankfurt/Main sowie die Metropolregion Rhein-Ruhr Interesse an einer Ausrichtung geäußert. Das alle zwei Jahre ausgetragene Sportfest fand bisher einmal in Deutschland statt: 1989 in Duisburg, allerdings in einem kleineren Rahmen als heute.

Die Universiade ist nach den Olympischen Spielen die zweitgrößte Multisport-Veranstaltung der Welt, die 30. Sommer-Auflage mit knapp 6000 Athleten aus mehr als 100 Ländern ging am Sonntag in Neapel/Italien zu Ende.

Mitte Oktober wird der Sportausschuss des Deutschen Bundestags über eine mögliche Ausrichtung diskutieren. Im November folgt die Abstimmung der Delegierten der mehr als 200 adh-Mitgliedshochschulen.