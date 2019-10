Universiade-Bewerbung: Bundestag fordert Nachbesserung

Berlin (SID) - Die Macher der deutschen Bewerbung für die Ausrichtung der Universiade 2025 haben vom Sportausschuss des Deutschen Bundestages Hausaufgaben auferlegt bekommen. Der für die Bewerbung zuständige Allgemeine Deutsche Hochschulsportverband (adh) stellte am Mittwoch sein Konzept im Sportausschuss vor.

Sportausschuss-Vorsitzende Dagmar Freitag © SID

"Wir haben eine erste Präsentation gesehen. Die Idee, mit der Rhein-Ruhr-Region anzutreten, ist interessant, weil man dann den Blick auf eine mögliche Olympia-Bewerbung für 2032 richten kann", sagte die Sportausschuss-Vorsitzende Dagmar Freitag dem SID. "Allerdings fehlen noch Zahlen, so dass für den Haushalt 2020 keine Summen eingestellt werden können", betonte die SPD-Politikerin.

Zwar muss die Bewerbung bereits bis April 2020 eingereicht sein, doch noch fließt kein Geld aus Berlin. Der deutsche Sport will erstmals seit 1989 (Duisburg) wieder die Weltsportspiele für Studenten ausrichten und rechnet insgesamt mit Kosten bis zu 150 Millionen Euro. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hatte seine Unterstützung signalisiert.

"Es war einer von vielen kleinen Schritten", sagte der adh-Vorsitzende Jörg Förster nach der Sitzung. "Es bleibt ein positives Gefühl. Da sind Leute, die glauben an die gleichen Ideen wie wir. Sie unterstützen uns, wenn wir unsere Arbeit gut machen", sagte Förster.

Die Universiade wird alle zwei Jahre ausgerichtet und versammelt ähnlich wie die Olympischen Sommerspiele rund 10.000 Athleten an einem Ort. Das Event umfasst Wettkämpfe in 15 verbindlichen und in drei optionalen Sportarten.