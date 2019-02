Unklarheit über nächsten Neuer-Einsatz

Leverkusen (SID) - Unklarheit herrscht bei Fußball-Meister Bayern München über einen möglichen Einsatz von Nationaltorhüter Manuel Neuer am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) im Achtelfinale des DFB-Pokals bei Hertha BSC. Während Bayer-Coach Niko Kovac sich nicht festlegen wollte, hatte Münchens Ersatzkeeper Sven Ulreich nach dem 1:3 bei Bayer Leverkusen seiner Überzeugung Ausdruck verliehen, dass die Nummer eins Neuer in Berlin wieder im Tor stehen werde.

"Der Finger ist recht dick geworden, aber in ein oder zwei Tagen sollte das wieder anders sein und er wieder spielen können", betonte Ulreich, der nach sieben Monaten erstmals wieder Neuer vertreten durfte. Der 2014er-Weltmeister Neuer hatte am Freitag aufgrund einer Trainingsverletzung an der rechten Hand für das Gastspiel in Leverkusen passen müssen. "Ich habe mich natürlich gefreut, dass ich wieder spielen durfte, für Manu war es aber bitter", sagte Ulreich.