Unruhen in Nicaragua: CONCACAF bricht Meisterschaft der U17-Juniorinnen ab

Miami (SID) - Die CONCACAF-Meisterschaft der U17-Juniorinnen ist nach blutigen Protesten in Nicaraguas Hauptstadt Managua von der Fußball-Konföderation von Nord- und Mittelamerika sowie der Karibik mit sofortiger Wirkung abgebrochen worden. Diese Entscheidung traf die CONCACAF am Sonntag zusammen mit den örtlichen Behörden nach "aufmerksamer Beobachtung" der Situation, um die Sicherheit der Delegationen, der Teilnehmerinnen und Fans zu gewährleisten.

Turnier-Abbruch wegen Protesten in Nicaragua © SID

Bei eskalierten Protesten gegen die Rentenreform in Nicaragua sind laut Menschenrechtsaktivisten seit Mittwoch mehr als 20 Personen bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften ums Leben gekommen.

Das Turnier mit acht teilnehmden Nationen hatte am Donnerstag begonnen und sollte noch bis zum kommenden Sonntag laufen. Die besten drei Teams sollten das Ticket für die anstehende U17-WM in Uruguay (13. November bis 1. Dezember) lösen. Weitere Schritte und Informationen zum Qualifikationsprozess will die Konföderation noch bekannt geben.