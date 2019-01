Unterhaching verlängert mit Torjäger Hain

München (SID) - Fußball-Drittligist SpVgg Unterhaching hat offenbar den Vertrag mit Torjäger Stephan Hain vorzeitig bis zum 30. Juni 2023 verlängert. Nach Informationen des Münchner Merkur einigte sich der Verein mit dem 30 Jahre alten Stürmer, der die Torjägerliste der 3. Liga mit 13 Treffern anführt, auf eine Fortsetzung des bis 2020 laufenden Kontrakts.

Stephan Hain verlängert bei der SpVgg Unterhaching © SID

"Ich glaube an das Projekt mit der SpVgg Unterhaching und möchte meine Karriere hier beenden", sagte Hain. Präsident Manfred Schwabl freut sich über "die Signalwirkung, denn dass sich so ein wichtiger Spieler langfristig an uns bindet, spricht dafür, dass wir eine interessante Zukunft vor uns haben. Er ist der Gerd Müller von Unterhaching."