Unwetter über Müngersdorf: 40 Blitzeinschläge vor Kölner Duell mit Schalke

Köln (SID) - Vor dem Duell der Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln und Schalke 04 am Sonntagabend hat sich ein heftiges Unwetter über Müngersdorf gerade noch rechtzeitig verzogen. In zwei Kilometern Umkreis des Stadions wurden am Nachmittag 40 Blitzeinschläge registriert, einer schlug auf einer großen Sport- und Freizeitwiese vor dem Stadion ein. Dabei kam niemand zu Schaden.

Heftiges Unwetter über Müngersdorf © SID

Begleitet wurden die Blitzschläge von heftigen Regenfällen und sogar Hagel. Zum Anpfiff um 18.00 Uhr beruhigte sich das Wetter im Kölner Westen.