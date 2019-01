Upamecano fehlt RB Leipzig mehrere Wochen

Leipzig (SID) - Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss mehrere Wochen auf Innenverteidiger Dayot Upamecano verzichten. Der französische U21-Nationalspieler hat sich am Mittwoch im Training eine schwere Knorpelquetschung zugezogen. Das teilte der Klub einen Tag später mit.

Upamecano muss vorerst pausieren © SID

Im Auswärtsspiel am Sonntag bei Fortuna Düsseldorf (18.00 Uhr) hätte Upamecano ohnehin nicht gespielt, da der U17-Europameister von 2015 im letzten Bundesliga-Spiel gegen Borussia Dortmund (0:1) die fünfte Gelbe Karte gesehen hatte. In der laufenden Saison brachte es der Defensivspieler auf 14 Einsätze in der Bundesliga.