Uruguay knallhart: Ministerium verbietet Spiel nach einem einzigen Coronafall

Köln (SID) - In Uruguays Fußball hat ein einziger Coronafall gleich zur Absage einer Ligapartie geführt. Weil der Brasilianer Felipe Gedoz von Nacional Montevideo positiv auf COVID-19 getestet wurde, untersagte das Gesundheitsministerium des südamerikanischen Landes das Hauptstadt-Duell am Samstag gegen Liverpool FC, ordnete die Abschottung Gedoz' in einem Einzelzimmer sowie den Verbleib des gesamten Teams im Spielerhotel an.

Das Centenario blieb am Samstag leer © SID

Das Protokoll der Behörde sieht nun sieben Tage Quarantäne für das Team vor, weshalb auch die Libertadores-Cup-Partie Nacionals am Mittwoch gegen Argentiniens Vertreter Racing Club de Avellaneda vor der Absage steht. Die Partie gegen Liverpool soll am kommenden Wochenende nachgeholt werden, weshalb laut Regelwerk der dann eigentlich geplante Spieltag komplett auf den darauffolgenden Mittwoch verschoben werden müsste.