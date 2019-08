Uruguays Forlan beendet Karriere

Berlin (SID) - Uruguays Fußball-Star Diego Forlan beendet seine aktive Karriere. Dies gab der 40-Jährige beim Fernsehsender Teledoce bekannt. "Ich habe kürzlich Angebote bekommen weiterzuspielen, habe nach Ausreden gesucht, aber ich kann nicht mehr mithalten und es war zu schwer", sagte der frühere Profi von Manchester United und Atletico Madrid.

Uruguays Star Diego Forlan beendet seine Karriere © SID

Zuletzt hatte Forlan, der zeitweise Rekordtorschütze und Rekordspieler seines Landes gewesen war, für Kitchee SC in Hongkong gespielt. Seine Zelte in Europa hatte er bereits 2012 nach einem Jahr bei Inter Mailand abgebrochen und spielte danach in Brasilien, Japan sowie Indien.

Aus der uruguayischen Nationalmannschaft war Forlan bereits 2015 zurückgetreten, bei der WM 2010 in Südafrika wurde er nach einer 2:3-Niederlage im Spiel um Platz drei gegen Deutschland Vierter. Damals war er zum besten Spieler des Turniers gewählt worden.