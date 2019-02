Valentino Rossi wird 40: "Das Alter kann ihm nichts anhaben"

Tavullia (SID) - Runder Geburtstag für den "Doctor": Der neunmalige Motorrad-Weltmeister Valentino Rossi wird am Samstag 40 Jahre alt. Der Superstar will noch mindestens bis Ende 2020 in der Königsklasse MotoGP an den Start gehen, den Traum vom zehnten Titel hat Italiens Volksheld noch nicht aufgegeben.

Valentino Rossi wurde neunmal Weltmeister © SID

"Ich hätte nie gedacht, dass ich mit 40 noch Rennen fahren würde", sagte der jung gebliebene Rossi. Auch wenn ihm in der vergangenen Saison kein Sieg gelang, mithalten kann er noch immer. "Im Gegensatz zu anderen kann ihm das Alter scheinbar nichts anhaben", meint Vater Graziano.

"Vale" Rossi hat bei 383 Grand-Prix-Starts 115-mal triumphiert, 232 Podiumsplätze stehen zu Buche. Mehr Siege hat nur Rekord-Weltmeister Giacomo Agostini geholt, Rossis Landsmann stand nach 122 Rennen ganz oben auf dem Treppchen.

Dass Rossi weitermacht, kann der 15-malige Weltmeister verstehen. "Valentino liebt Motorräder, die MotoGP, die ganze Atmosphäre", sagte der 76-jährige Agostini, "da ist es schwierig zu sagen, jetzt mache ich Schluss. Ich habe drei Tage geweint, nachdem ich meine Karriere beendet hatte."

Die neue Saison beginnt für Yamaha-Werksfahrer Rossi am 10. März in Doha/Katar.