Van Barneveld lobt Auftaktgegner Clemens: "Sehr guter Spieler"

Köln (SID) - Der fünfmalige Weltmeister Raymond van Barneveld hat vor dem Start des German Darts Masters in Köln am Freitag (20.00 Uhr/ProSieben Maxx) großen Respekt vor seinem Auftaktgegner Gabriel Clemens geäußert. "Er ist ein sehr guter Spieler. Er war bereits in einem oder zwei Players-Championship-Finals, es wird nicht lange dauern, bis er auch eines gewinnt. Er wird vielleicht eine große Zukunft haben", sagte der Niederländer van Barneveld.

van Barneveld hat Respekt vor seinem deutschen Gegner © SID

Clemens (Honzrath) ist erst seit der Saison 2018 auf der Tour des Profiverbandes PDC unterwegs und hat sich inzwischen bis auf den 56. Platz der Weltrangliste geschoben. Die größte deutsche Hoffnung ist aber auch für van Barneveld der Idsteiner Max Hopp. "Max Hopp ist immer noch derjenige, der in Deutschland die meiste Aufmerksamkeit bekommt, für mich ist er der beste Spieler", sagte der 52-Jährige.

Beim German Darts Masters treffen acht internationale Topstars auf die besten acht deutschen Spieler. Hopp spielt zum Auftakt gegen den früheren Weltmeister Rob Cross aus England. Martin Schindler (Strausberg), die deutsche Nummer zwei, bekommt es mit Dominator Michael van Gerwen (Niederlande) zu tun.