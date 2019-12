Van Gerwen, Wright und Aspinall im Halbfinale der Darts-WM

Köln (SID) - Titelverteidiger Michael van Gerwen (Niederlande) hält bei der Darts-WM in London Kurs auf seinen vierten Titel. Der 30-Jährige hatte am Sonntag mit dem litauischen Außenseiter Darius Labanauskas mehr Mühe als erwartet, gewann sein Viertelfinale aber letztlich mit 5:2. Labanauskas hatte in der dritten Runde Max Hopp (Kottengrün) aus dem Turnier geworfen.

Im Halbfinale am Montag trifft van Gerwen nun auf den Engländer Nathan Aspinall. Der UK-Open-Sieger von 2019 gewann gegen den Belgier Dimitri van den Bergh 5:3 und steht damit zum zweiten Mal in Folge im Halbfinale des wichtigsten Turniers.

Dort tritt erstmals seit drei Jahren auch der frühere WM-Zweite Peter Wright an, der Schotte gewann sein Viertelfinale gegen den Juniorenweltmeister Luke Humphries aus England 5:3. Wright trifft auf den Sieger der Partie zwischen Gerwyn Price (Wales) und Glen Durrant (England).