Van der Linde/Niederhauser gewinnen letztes Saisonrennen im ADAC GT Masters

Sachsenring (SID) - Krönender Abschluss für die neuen Meister: Der Südafrikaner Kelvin van der Linde und sein Schweizer Teamkollege Patric Niederhauser haben das letzte Saisonrennen des ADAC GT Masters auf dem Sachsenring gewonnen. Das Audi-Duo, das sich bereits am vergangenen Rennwochenende in Hockenheim den Titel gesichert hatte, gewann am Sonntag vor Jimmy Eriksson/Daniel Keilwitz (Schweden/Villingen) und Max Hofer/Christopher Mies (Österreich/Heiligenhaus).

Engelhardt gewann das Rennen der ADAC GT Masters © SID

Van der Linde/Niederhauser bescherten dem Rennstall HCB-Rutronik zudem den Teamtitel in der GT3-Serie des ADAC. Van der Linde hatte bereits 2014 die Fahrermeisterschaft gewonnen, damals an der Seite des heute zweimaligen DTM-Champions Rene Rast aus Minden. Für Niederhauser ist es der erste Meistertitel im ADAC GT Masters.