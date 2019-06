Van der Vaart: "De Ligt würde sich beim FC Bayern wohlfühlen"

Hamburg (SID) - Rafael van der Vaart, langjähriger niederländischer Fußball-Nationalspieler, hat dem deutschen Rekordmeister Bayern München die Verpflichtung seines Landsmannes Matthijs de Ligt von Ajax Amsterdam empfohlen. "Ich glaube, das wäre der richtige Verein für ihn. Mein Gefühl sagt, dass er ein Spieler ist, der sich in Deutschland wohlfühlen würde", sagte der 36-Jährige am Dienstag in Hamburg.

Matthijs de Ligt wird von vielen Top-Klubs umworben © SID

Der erst 19 Jahre alte de Ligt wird von zahlreichen europäischen Topklubs gejagt. Sein Ajax-Mitspieler Frenkie de Jong hat sich bereits für einen Wechsel zum FC Barcelona entschieden. Van der Vaart: "Beide sind außergewöhnliche Spieler. Der niederländische Fußball muss ihren Eltern danken, dass sie geboren wurden. Solche Talente gib es nur alle paar Jahrzehnte."