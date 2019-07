Van der Vaart: Geldsummen im Fußball sind "gemeingefährlich"

Hannover (SID) - Ex-Bundesliga-Star Rafael van der Vaart sieht die finanzielle Entwicklung im Profifußball kritisch. "Die Geldsummen sind mittlerweile gemeingefährlich. Als ich von Ajax für fünf Millionen Euro nach Hamburg gewechselt bin, wusste jeder, wer ich war", sagte der 36-Jährige dem Sportbuzzer: "Wenn aber heute ein Spieler für 30 Millionen zu Watford wechselt, kenne ich den nicht mal." Für so viel Geld wolle er auch Qualität sehen.

Rafael van der Vaart kritisiert Geldsummen im Fußball © SID

Van der Vaart bedauert zudem, dass viele Profis offenbar nur noch wegen des vielen Geldes spielen. Der frühere Spieler des HSV betonte, dass er dagegen lukrative Offerten aus Fernost abgelehnt habe. "China! Was soll ich in China? Das wäre nichts für mich", sagte er: "Inzwischen wechseln Spieler in ihren besten Jahren dorthin." Er selbst bezeichnet sich als der beste "Profi-Amateur", für Topleistungen habe er sich in seiner Umgebung wohlfühlen müssen. "Dazu zählte es auch, mal nach einem Spiel einen Burger zu essen. Die zwei Tore habe ich davor trotzdem geschossen", sagte der 109-malige niederländische Nationalspieler.

Van der Vaart hat im vergangenen Jahr seine Karriere beendet, seine letzte Station als Profi war Esbjerg fB. Am 13. Oktober absolviert er im Hamburger Volksparkstadion sein Abschiedsspiel.