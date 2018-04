Van der Vaart bietet HSV erneut seine Hilfe an

Hamburg (SID) - Rafael van der Vaart (35), Ex-Kapitän des Hamburger SV, hat seinem früheren Arbeitgeber in der schweren sportlichen Krise erneut seine Hilfe angeboten. "Ich habe einen super Kontakt zu Bernd Hoffmann. Wenn der HSV mit mir reden will, bin ich da. Es ist jetzt wichtig, Leute zusammenzuholen, die für den Verein stehen und am besten auch dort gespielt haben", sagte der Niederländer, der seit 2016 beim dänischen Klub FC Midtjylland spielt, dem Internetportal Sportbuzzer.

Rafael van der Vaart spielt seit 2016 für Midtiylland © SID

Mit seiner Erfahrung sei er für die Hanseaten eine wertvolle Ergänzung, so van der Vaart weiter: "Ein Verein muss meine Erfahrung wollen, mit der ich junge Spieler besser machen kann."

Mit Blick auf seinen Ex-Klub an der Elbe lobte er ausdrücklich die Entwicklung unter Trainer Christian Titz. "Er lässt den Fußball spielen, den ich liebe. Von hinten vernünftig das Spiel aufbauen und mit Mut nach vorn spielen", sagte der Mittelfeldspieler, der nach eigener Aussage am liebsten noch ein Jahr Fußball spielen möchte.