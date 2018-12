Van der Vaart über Schalke: "Kann kaum jemand den Ball stoppen"

München (SID) - Der 109-malige niederländische Fußball-Nationalspieler Rafael van der Vaart hat kein gutes Haar an der Vorstellung von Bundesligist Schalke 04 am Samstag im Revierderby gegen Borussia Dortmund (1:2) gelassen. "Kämpfen kann jeder. Aber bei Schalke kann kaum einer den Ball stoppen und weiterspielen. Das ist so erschreckend", sagte der 35 Jahre alte Ex-Kapitän des Hamburger SV bei Sky90.

Rafael van der Vaart kritisiert das Schalker Spiel © SID

Auch S04-Mittelfeldspieler Nabil Bentaleb musste sich harsche Kritik vonseiten des einstigen Weltklassespielers van der Vaart, Vize-Weltmeister von 2010, anhören: "Der Bentaleb hat die Nummer 10 auf dem Rücken, gibt aber jeden Ball weg. Da ist jeder Ball weggesprungen."

Sky-Experte Didi Hamann befürchtet Schlimmes für die Königsblauen: "Es wird mit Sicherheit eng, wenn du bis Weihnachten keine fünf, sechs Punkte mehr holst. [...] Die Sache wird mit Sicherheit nicht einfacher, und ich glaube, man hat das komplett unterschätzt."