Van der Vaarts Abschiedsspiel am 13. Oktober in Hamburg

Hamburg (SID) - Knapp ein Jahr nach dem Ende seiner sportlichen Karriere wird Rafael van der Vaart seine Laufbahn mit einem Abschiedsspiel am 13. Oktober in Hamburg offiziell abschließen. Zu diesem Fußballfest hat der langjährige Profi des Hamburger SV zahlreiche Weggefährten ins Volksparkstadion eingeladen.

Van der Vaart nimmt an Turnier in Dänemark teil © SID

"Natürlich sind die Niederlande meine Heimat, dort bin ich geboren. Aber als ich 2005 zum HSV kam, war das wie eine neue Familie für mich", sagte der langjährige Nationalspieler, der insgesamt sechs Jahre das Trikot des damaligen Erstligisten trug.

Van der Vaart hatte verletzungsbedingt im November vergangenen Jahres seine Fußballschuhe an den Nagel hängen müssen. Zuletzt stand der Mittelfeldspieler in Dänemark bei Esbjerg fB unter Vertrag.

Für die Niederlande bestritt er 109 Länderspiele und schoss dabei 25 Tore. Im Verlauf seiner Karriere spielte "Rafa", dessen 13 Jahre alter Sohn Damian nach wie vor in Hamburg lebt, unter anderem auch für Ajax Amsterdam, Real Madrid und Tottenham Hotspur.

Die Veranstalter des "Game of Champions" hoffen auf eine mit 57.000 Zuschauern ausverkaufte Arena. Teile des Erlöses sollen an die HSV-Stiftung "Hamburger Weg" gehen, die soziale Projekte in der Hansestadt unterstützt.