Vater teilt mit: Dreimalige Bahn-Weltmeisterin Catlin begeht Selbstmord

Stanford (SID) - Die dreimalige Bahnrad-Weltmeisterin Kelly Catlin hat anscheinend Selbstmord begangen, das teilte ihr Vater Mark Catlin dem Portal Velonews, mit. "Der Schmerz ist unbegreiflich", schrieb Catlin in einem Brief. Der US-Verband USA Cycling hatte den Tod der 23-Jährigen am Sonntag vermeldet, ohne Hintergründe zu nennen.

Kelly Catlin ist im Alter von 23 Jahren verstorben © SID

Kelly Catlin gewann dreimal (2016, 2017, 2018) den WM-Titel in der Mannschaftsverfolgung, bei den Olympischen Spielen in Rio holte sie in diesem Wettbewerb die Silbermedaille.

"Unsere Gedanken und Gebete sind bei ihrer Familie. Für sie ist es eine unheimlich schwere Zeit, wir wollen ihre Privatsphäre respektieren", hieß es in einer Mitteilung des Verbandes: "Kellys Tod macht uns alle sehr traurig, wir werden sie sehr vermissen."