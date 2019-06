Vechta gibt nicht auf: "Der Druck liegt bei den Bayern"

Köln (SID) - Aufsteiger Rasta Vechta glaubt in der Basketball Bundesliga (BBL) trotz einer fast aussichtslosen Situation weiter fest an eine Überraschung. "Ich denke, der Druck in Spiel drei liegt bei den Bayern. Und wir sind extrem motiviert, wollen sie unbedingt schlagen und diese Serie in fünf Spielen gewinnen, um ins Finale zu kommen", sagte Trainer Pedro Calles.

Austin Hollins (l.) will noch nicht aufgeben © SID

Vechta liegt in der Best-of-Five-Halbfinalserie 0:2 zurück, am Samstag (20.30 Uhr/MagentaSport) muss bei Titelverteidiger München ein Sieg her. Sollte dies gelingen, wären zum Weiterkommen aber noch zwei Erfolge nötig - und damit ein weiterer beim FC Bayern.

"Wir wissen, dass ein Spiel in München die wohl größte Herausforderung ist. Aber das hält uns nicht davon ab, diese anzunehmen", sagte Vechtas Topscorer Austin Hollins: "Wir haben uns bisher jeder Situation aufrecht gestellt – und damit hören wir jetzt nicht auf."

Auch die EWE Baskets Oldenburg liegen gegen Alba Berlin 0:2 zurück, dürfen am Sonntag (15.00 Uhr/Sport1 und MagentaSport) aber zumindest zu Hause antreten. "Wir werden alles geben, um den ersten Sieg zu holen, nachdem wir uns im zweiten Spiel schon deutlich gesteigert haben", sagte Trainer Mladen Drijencic: "Dazu wird es nötig sein, dass wir von Beginn an besser rebounden."

Alba will die Serie auf schnellstem Wege beenden, bleibt aber vorsichtig. "Wir haben uns zwar eine gute Möglichkeit erarbeitet, das Finale zu erreichen", sagte Trainer Aito Garcia Reneses, "aber es gibt keine Garantie, dass man das nächste Spiel gewinnt, nur weil man 2:0 führt."