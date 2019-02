Veh gratuliert Schalke zur Schneider-Verpflichtung

Köln (SID) - Sportdirektor Armin Veh vom Fußball-Zweitligisten 1. FC Köln hat Bundesligist Schalke 04 zur Verpflichtung von Jochen Schneider als neuen Sportvorstand gratuliert. "Es hat mich gewundert, dass er noch nirgendwo die Nummer eins geworden ist, wenn ich ehrlich bin. Er ist für Schalke ein sehr guter Griff", sagte Veh den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Mittwochausgabe).

Weist die Vorwürfe zurück: Armin Veh © SID

Veh kennt Schneider noch aus der gemeinsamen Zeit beim VfB Stuttgart. "Ich bin überzeugt davon, dass er es schafft – von seinem Charakter her, von seinem Können, von seiner Intelligenz. Das nötige Netzwerk hat er auch. Er hatte auch einen großen Anteil an unserer Meisterschaft 2007. Er war auch dabei nicht in vorderster Front, aber er hatte immer eine klare Meinung", sagte Veh.

Schneider soll als Nachfolger von Christian Heidel bei den Königsblauen einen Vertrag bis Juni 2022 erhalten. Der 48-Jährige ist derzeit Leiter Sport und Internationalisierung bei RB Leipzig.