Veh kündigt zeitnahe Entscheidung über seine Zukunft an

Köln (SID) - Geschäftsführer Armin Veh will bald seine Zukunft beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln klären. "Wir werden zeitnah entscheiden, wie es weitergeht", kündigte Veh bei "Wontorra on Tour" auf Sky an: "Ich bin seit 30 Jahren in diesem Geschäft an vorderster Front. Die entscheidende Frage für mich ist nun: Möchte ich weitermachen oder möchte ich etwas anderes machen oder einfach eine Pause machen."

Veh ist seit 2017 Geschäftsführer beim 1. FC Köln © SID

Seinen bis Juni 2020 laufenden Vertrag will der 58-Jährige in jedem Fall erfüllen. Eine mögliche Verlängerung macht Veh auch von der künftigen Aufteilung der Verantwortungsbereiche beim Aufsteiger abhängig, er möchte weiter im sportlichen Bereich die Hauptlast tragen. "Wir sind im Fußball-Bereich mit reichlich Experten aufgestellt", sagte der gebürtige Augsburger: "Wichtig ist, dass die, die Verantwortung tragen, auch das Sagen haben. Ich habe die Verantwortung, werde im Zweifel entlassen, also entscheide ich auch."