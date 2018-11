Velagic bei Gewichtheber-WM verletzt ausgeschieden

Aschchabat (SID) - Superschwergewichtler Almir Velagic (Speyer) hat bei der Gewichtheber-WM in der turkmenischen Hauptstadt Aschgabat seine Hoffnungen auf eine achtbare Platzierung frühzeitig begraben müssen. In der B-Gruppe der Klasse über 109 kg erlitt der mehrfache EM-Medaillengewinner im Reißen nach gemeisterten 180 kg beim Versuch einer Steigerung eine so schwere Verletzung am Ellenbogen, dass der 37-Jährige seinen ersten internationalen Wettkampf nach langer Verletzungspause und mehreren Operationen aufgeben musste. Den "stärksten Mann der Welt" ermitteln im weiteren Tagesverlauf die Starter in der A-Gruppe.