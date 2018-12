Verabschiedung des Jahres: Robert Harting

Berlin (SID) - Zum Abschied des erfolgreichsten deutschen Leichtathleten des vergangenen Jahrzehnts kam auch LeBron James. Als Robert Harting beim ISTAF in Berlin in "seinem" Olympiastadion ein letztes Mal in den Ring stieg, applaudierte auch der Basketball-Superstar aus den USA.

Harting war das Gesicht der deutschen Leichtathletik © SID

Für Harting endete Anfang September seine lange und erfolgreiche Karriere: Olympiasieger, dreimal Weltmeister, zweimal Europameister - doch der Berliner war viel mehr als ein erfolgreicher Sportler. Er war das Gesicht der deutschen Leichtathletik. Und niemals um eine klare Meinung verlegen.

Und jetzt? Gilt es sich für Harting neu zu orientieren. Das Studium für Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation in Berlin will er beenden. "Ich mag Projekte, die die Gesellschaft verändern. Ich würde gerne Produkte entwickeln, die unser Leben verbessern", sagte er nach seinem letzten Wurf. Es ist ihm zuzutrauen.