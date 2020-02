Verdacht der Spielmanipulation: FIFA ermittelt gegen Myanmar

Frankfurt/Main (SID) - Der Fußball-Weltverband FIFA hat die Nationalmannschaft Myanmars wegen einer möglichen Spielmanipulation ins Visier genommen. Die FIFA ermittelt wegen des Verdachts von Unregelmäßigkeiten bei der deutlichen Niederlage der Südostasiaten in der WM-Qualifikation im Oktober 2019 in Kirgistan (0:7). "Es ist normal, dass die FIFA bei einem Sieg in dieser Höhe ermittelt", sagte Myanmars Verbands-Präsident Zaw Zaw: "Wir unterstützen die Ermittlungen."