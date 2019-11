Verdacht der Spielmanipulation: Schiedsrichter festgenommen

Sarajevo (SID) - Die bosnische Polizei hat am Montag zwölf Personen, in der Mehrheit Fußball-Schiedsrichter, wegen des Verdachts der Spielmanipulation in der 2. Liga vorläufig festgenommen. Das gab ein Sprecher bekannt. Die Ermittlungen betreffen laut der Staatsanwaltschaft Unparteiische und die Führung regionaler Fußball-Verbände.

Manipulation: Schiedsrichter in Bosnien festgenommen © SID

"Durch die Operation wurden zwölf Personen zunächst festgenommen, sie stehen unter dem Verdacht, ihre Macht missbraucht zu haben und kriminell aktiv gewesen zu sein", sagte ein Polizei-Sprecher der Nachrichten-Agentur AFP. Es gab Razzien in mehreren Städten.