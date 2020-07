Verissimo bleibt bis Saisonende Benfica-Trainer

Lissabon (SID) - Nelson Verissimo bleibt bis zum Saisonende Trainer beim portugiesischen Fußball-Rekordmeister Benfica Lissabon. Dies teilte der Klub des deutschen Mittelfeldspielers Julian Weigl am Dienstag mit. Nach dem Rücktritt von Bruno Lage hatte der 43-jährige Portugiese die Mannschaft bereits am Samstag im Ligaspiel gegen Boavista Porto (3:1) betreut, nun wird er auch in den verbleibenden vier Ligapartien im Amt sein.

Nelson Verissimo wird Benfica bis Saisonende trainieren © SID

Benfica hat bei sechs Punkten Rückstand auf den FC Porto nur noch geringe Chancen auf die Meisterschaft und muss für die Teilnahme an der Champions League somit wohl den Umweg über die Qualifikation nehmen. Für die kommende Saison plant der 37-malige Meister auf der Trainerbank dann aber wohl eine "große" Lösung.

Laut portugiesischen Medienberichten sind derzeit der ehemalige Tottenham-Coach Mauricio Pochettino, der frühere argentinische Nationaltrainer Jorge Sampaoli und Jorge Jesus die heißesten Kandidaten.