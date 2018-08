Verlängerung und Ausleihe: Union plant mit Kahraman

Berlin (SID) - Fußball-Zweitligist Union Berlin hat den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit Mittelfeldspieler Cihan Kahraman un ein Jahr verlängert. Der 19-Jährige wird in der laufenden Spielzeit aber nicht mehr das Trikot der Köpenicker tragen. Kahraman wechselt stattdessen bis zum Saisonende auf Leihbasis in die Regionalliga Nordost zum FSV Union Fürstenwalde.