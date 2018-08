Verletzte Profis vor dem Saisonstart: Wer den Bundesliga-Start verpasst

Köln (SID) - Wenn ab Freitag (20.30 Uhr/ZDF und Eurosport-Player) die Fußball-Bundesliga in ihre 56. Saison startet, müssen einige Spieler verletzungsbedingt draußen sitzen. Der Sport-Informations-Dienst (SID) liefert eine Auswahl der angeschlagenen Akteure, die den Liga-Auftakt verpassen werden.

Oczipka soll im September wieder ins Training einsteigen © SID

Bastian Oczipka (Schalke 04)

Eigentlich hoffte Bastian Oczipka zum Ende der vergangenen Saison, seine Leistenproblemen endgültig überwunden zu haben. Doch mit Start der Vorbereitung kehrten die Schmerzen zurück und der Schalker Außenverteidiger musste sich unters Messer legen. Die gesamte Vorbereitung verpasste er in der Folge. Seine Rückkehr ist für Mitte September vorgesehen. Zweifel sind aber angebracht, da sein Reha-Plan schon mehrfach über den Haufen geworfen wurde.

Lukas Hradecky (Bayer Leverkusen)

Leverkusens Neuzugang Lukas Hradecky wollte sich lediglich einer simplen Weisheitszahn-Operation unterziehen, am Ende kostete sie den Torwart fast die gesamte Vorbereitung bei Bayer. Wie der Verein im Juli mitteilte, musste bei dem Eingriff unplanmäßig eine Zyste entfernt werden, bei der die Kiefer-Struktur in Mitleidenschaft gezogen worden war. Kurz vor Saisonstart soll der Keeper in torwartspezifisches Training einsteigen. Sportgeschäftsführer Rudi Völler rechnet erst nach der Länderspielpause mit einem Einsatz des Ex-Frankfurters.

Kerem Demirbay (TSG Hoffenheim)

Wieder ist es das Sprunggelenk, das Kerem Demirbay zu einer Zwangspause zwingt. Anders als in der vergangenen Saison, in welcher der rechte Fuß Probleme machte, ist nun der linke Fuß des Confed-Cup-Siegers betroffen. Diagnose: Außenbandruptur. Wann der 25-Jährige wieder zur Mannschaft der Kraichgauer stößt, ist unklar. Die ersten Spieltage dürfte der Nationalspieler aber definitiv verpassen.

Davie Selke (Hertha BSC)

Ein scheinbar harmloser Zweikampf im Training endete für Davie Selke auf dem OP-Tisch. Nach einer Pneumothorax, die bei einem Zusammenprall mit Teamkollege Salomon Kalou erlitten hatte, musste der Berliner Angreifer operiert werden. Der Eingriff Mitte Juli verlief erfolgreich, gedulden muss sich Selke aber dennoch. Die genaue Rückkehr des U21-Europameisters sei nicht prognostizierbar, teilte der Verein mit.

Panagiotis Retsos (Bayer Leverkusen)

Erst die Hand, dann der Oberschenkel: Nachdem sich Leverkusens Innenverteidiger Panagiotis Retsos gerade von einem Mittelhandbruch erholt hatte, zog sich der Grieche Anfang August im Trainingslager in Zell am See einen Sehnenteilabriss im Oberschenkel zu. Der Verein geht von einer Ausfallzeit von sechs Wochen aus. Das würde bedeuten, dass der 20-Jährige zum 3. Spieltag wieder einsatzbereit ist.

Marcel Halstenberg (RB Leipzig)

Im Januar noch galt Marcel Halstenberg als aussichtsreicher Kandidat für die Weltmeisterschaft in Russland, dann erlitt er im Training einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie. Während die Nationalmannschaft früh scheiterte, ackerte der Abwehrspieler für sein Comeback. Auch wenn es zum Ligastart noch nicht reichen sollte, dürfte der Leipziger schon bald in das Team von Trainer Ralf Rangnick zurückkehren.

Levin Öztunali (FSV Mainz 05)

In der vergangenen Saison zählte Levin Öztunali zum Stammpersonal beim 1. FSV Mainz 05, den Saisonstart wird der Mittelfeldspieler aber wohl verpassen. Wegen eines Muskelbündelrisses aus dem Juli verpasste der ehemaligen U21-Nationalspieler fast die gesamte Vorbereitung.

Lukas Rupp (TSG Hoffenheim)

Kurz vor Ende der vergangenen Saison erlitt Mittelfeldmann Lukas Rupp einen Kreuzbandriss. An eine Rückkehr zu Saisonstart ist daher nicht zu denken, derzeit absolviert der 27-Jährige wieder Lauftraining. Trainer Julian Nagelsmann erwartet Rupp im Winter zurück.

Julian Baumgartlinger (Bayer Leverkusen)

Voraussichtlich zwei Monate muss Bayer Leverkusen ohne Julian Baumgartlinger (30) auskommen. Der Mittelfeldspieler erlitt im Pokalspiel in Pforzheim (1:0) einen Innenbandriss im linken Knie. Seine Bundesliga-Saisonpremiere wird der österreichische Nationalmannschaftskapitän somit erst viel später in der Spielzeit feiern.

Timothy Chandler (Eintracht Frankfurt)

Eine Operation am Knorpel des rechten Knies zwingt den Frankfurter Abwehrspieler Timothy Chandler zu einer halbjährigen Pause. Gerade in der kritischen Phase mit dem 0:5 im Supercup gegen Bayern München und dem Aus beim Viertligisten Ulm im DFB-Pokal fällt ein Stammspieler der Hessen aus. In der vergangenen Saison war der 28-Jährige wegen eines Meniskusrisses schon einmal zwei Monate ausgefallen. Dieselbe Verletzung hatte er bereits 2014 und 2015 erlitten.