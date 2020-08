Verletzter Evenepoel wieder in Belgien - Saison beendet

Köln (SID) - Das bei der Lombardei-Rundfahrt schwer gestürzte Radsporttalent Remco Evenepoel ist am Montag in seine belgische Heimat zurückgekehrt. Dies teilte sein Rennstall Deceuninck-Quick Step mit. Demnach sei Evenepoel vom Hospital in Como ins Krankenhaus von Herentals überführt worden. Dort sollen weitere Untersuchungen darüber entscheiden, ob der 20-Jährige operiert werden muss. Die Saison ist für Evenepoel auf jeden Fall beendet.

Remco Evenepoel befindet sich auf dem Weg der Besserung © SID

Evenepoel war bei seinem ersten Auftritt bei einem Radsport-Monument bei einer tückischen Abfahrt gegen einen ungesicherten Vorsprung einer Brückenmauer gefahren und fast zehn Meter tief in eine Schlucht gestürzt. Er zog sich unter anderem einen Beckenbruch zu. Laut Teamarzt Yvan Vanmol wird Evenepoel auf jeden Fall noch sechs Wochen liegend verbringen müssen.

"Mir geht es gut im Moment", sagte Evenepoel in einem Video, das sein Team auf Twitter veröffentlichte: "Leider ist die Saison für mich beendet, aber wir haben Zeit, ein gutes Comeback vorzubereiten." Er denke positiv und freue sich auf die nächste Saison. "Wir geben alles, um stärker als zuvor zu werden."

Remco Evenepoel gilt in der Radsportnation Belgien als der Nachfolger des legendären Eddy Merckx. In diesem Jahr feierte er bereits vier Siege, darunter den bei der Polen-Rundfahrt.