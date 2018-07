Verletzung beendet Karriere von Galopper Justify

Köln (SID) - Wenige Wochen nach dem Sieg beim 150. Belmont Stakes hat eine Verletzung die Karriere des Rennpferdes Justify beendet. Wie Trainer Bob Baffert erklärte, leidet der Hengst an Knöchelproblemen, von denen er sich nicht erholt. Jockey Mike Smith bezeichnete Justify als "Geschenk Gottes". Trotz der Enttäuschung, nicht mehr an Rennen teilnehmen zu können, sei Smith "dankbar, dass er in mein Leben getreten ist".

Rennpferd Justify muss Karriere nach Verletzung beenden © SID

Justify hatte erst als 13. Pferd der Geschichte die "Triple Crown" im US-Galoppsport gewonnen. Vor seinem Sieg beim Belmont Stakes hatte sich der Hengst bereits beim Kentucky-Derby sowie bei den Preakness Stakes in Baltimore durchgesetzt und damit die wichtigsten drei Rennen für dreijährige Pferde für sich entschieden.