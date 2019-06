Verletzungspech nimmt kein Ende: WM-Aus für Europameister Abele

Ratingen (SID) - Das Verletzungspech bleibt Arthur Abele treu: Der Zehnkampf-Europameister verpasst wegen anhaltender Probleme im Fußgelenk die anstehenden Weltmeisterschaften in Katar (27. September bis 6. Oktober). "Seine Verletzung am Fuß heilt nicht so, wie wir uns das wünschen", sagte sein Heim- und Bundestrainer Christopher Hallmann am Dienstag in Ratingen: "Arthur wird zugunsten der Olympischen Spiele 2020 die Saison ausfallen lassen."

Die Weltmeisterschaften finden ohne Arthur Abele statt © SID

"König Arthur" hatte 2018 bei der Heim-EM in Berlin sensationell Gold geholt, nachdem der 32-Jahre alte Ulmer zuvor wegen zahlreicher Blessuren nie sein gesamtes Potenzial hatte abrufen können. Zwischen 2008 und 2013 beendete er nicht einen einzigen Zehnkampf, in seiner Karriere plagte er sich unter anderem schon mit einem Achillessehnenriss, einer einseitigen Gesichtslähmung, Problemen mit der Hüfte, einem Ermüdungsbruch und Bänderrissen herum.

Zuletzt hatte der Ulmer bereits zum dritten Mal in Folge seine Teilnahme am traditionellen Mehrkampf-Meeting in Götzis/Österreich (25./26. Mai) absagen müssen.