Verletzungssorgen bei den Warriors: Thompson fraglich, Looney nächster Ausfall

Oakland (SID) - Die Golden State Warriors haben in der Finalserie der NBA weiter mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Vor dem dritten Spiel in der Nacht zu Donnerstag ist der Einsatz von Starspieler Klay Thompson fraglich, eine Untersuchung bestätigte die leichte Blessur am Oberschenkel.

Klay Thompson ist für das dritte Spiel fraglich © SID

Fest steht der Ausfall von Kevon Looney auf unbestimmte Zeit, der auf dem Flügel und unter dem Korb einsetzbare Profi erlitt eine Fraktur am ersten Rippenknorpel. Die Warriors müssen bislang auch auf Superstar Kevin Durant wegen einer Wadenverletzung verzichten, seine Rückkehr soll allerdings bevorstehen. In der Serie Best-of-Seven-Serie steht es 1:1.