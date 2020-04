"Vermisse dich so sehr": Vanessa Bryant trauert am Hochzeitstag

Los Angeles (SID) - Vanessa Bryant hat den ersten Hochzeitstag ohne ihren verstorbenen Ehemann Kobe Bryant in einem emotionalen Instagram-Post verarbeitet. "Mein König, mein Herz, mein bester Freund. Alles Gute zum 19. Hochzeitstag. Ich vermisse dich so sehr. Ich wünschte, du wärst hier, um mich in deinen Armen zu halten. Ich liebe dich", schrieb die 37-Jährige und postete dazu ein Foto des Paares.

Trauert an ihrem Hochzeitstag: Vanessa Bryant © SID

Der fünfmalige NBA-Champion Kobe Bryant und Gianna, die 13-jährige gemeinsame Tochter des Paares, kamen am 26. Januar bei einem Hubschrauberabsturz in der Nähe von Los Angeles ums Leben.

Gianna wurde am Freitag gemeinsam mit ihren Basketball-Teamkolleginnen Payton Chester und Alyssa Altobelli, die ebenfalls bei dem Absturz starben, bei der Talenteverlosung der Frauen-Profiliga WNBA ehrenhalber ausgewählt. Vanessa Bryant erklärte in einer Videobotschaft, dass der Einzug in die Frauen-Profiliga für Gianna "die Erfüllung eines Traums gewesen wäre".