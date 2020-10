Verona: Auch Günter mit Corona infiziert

Köln (SID) - Der Deutsch-Türke Koray Günter vom italienischen Fußball-Erstligisten Hellas Verona hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Der 26 Jahre alte Abwehrspieler, ehemaliger Junioren-Nationalspieler des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), befindet sich in Heimquarantäne.

Koray Günter (l.) hat sich mit dem Coronavirus infiziert © SID

Positiv getestet wurde auch Günters tschechischer Teamkollege Antonin Barak. Der 25-Jährige konnte nicht zum Nations-League-Spiel nach Israel reisen.

In Italien steigen inzwischen die Infektionszahlen wieder an. In den vergangenen Tagen wurden wiederholt deutlich über 5000 Neuinfizierte gezählt.