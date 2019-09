Verstappen Schnellster in Sotschi - Vettel nur Fünfter

Sotschi (SID) - Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat überraschend das freie Training zum Großen Preis von Russland dominiert, Sebastian Vettel enttäuschte dagegen fünf Tage nach seinem ersten Saisonsieg in Singapur. Der Ferrari-Pilot landete am Freitag in Sotschi nur auf dem fünften Platz, mehr als eine Sekunde trennte ihn von Verstappen.

Max Verstappen war der schnellste Pilot im 2. Training © SID

Der Niederländer drehte in 1:33,162 Minuten die schnellste Runde des Tages, Vettels seit Wochen so starker Teamkollege Charles Leclerc (Monaco/1:33,497) landete auf dem zweiten Platz. Es folgte das unerwartet langsame Mercedes-Duo Valtteri Bottas (Finnland/1:33,808) und Lewis Hamilton (Großbritannien/1:33,960) vor Vettel (1:34,201). Nico Hülkenberg (Emmerich/1:35,026) im Renault landete auf dem achten Platz.

Zwar hatte Vettel am Freitag bei seiner Qualifying-Simulation Probleme mit dem Verkehr auf der Strecke und musste mehrere Anläufe für seine schnellste Runde nehmen. Ein derart großer Rückstand gibt bis zum Kampf um die Pole Position am Samstag (14.00 Uhr MESZ/RTL und Sky) dennoch zu denken.

Der am Freitag so starke Verstappen wird indes nicht von der Pole Position ins Rennen gehen: Am Red Bull des 21-Jährigen wurde der Honda-Motor gewechselt, Verstappen wird in der Startaufstellung um fünf Plätze zurückversetzt.

Ferrari holte aus den vergangenen drei Rennen drei Siege, der erneute Titelgewinn Hamiltons ist dennoch kaum zu verhindern. Der Engländer (296 Punkte) liegt sechs Rennen vor Saisonschluss deutlich vor Bottas (231), Leclerc, Verstappen (beide 200) und Vettel (194).