Verstappen schlägt Hamilton im dritten Bahrain-Training

Sakhir (SID) - Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat im dritten freien Training zum Großen Preis von Bahrain die Bestzeit gesetzt und dabei Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton erstmals an diesem Wochenende in die Schranken verwiesen. Der Niederländer Verstappen drehte in 1:28,355 Minuten die schnellste Runde und ließ den britischen Mercedes-Star um 0,236 Sekunden hinter sich.

Verstappen legt im Training die schnellste Runde hin © SID

Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas (Finnland) kam mit 0,366 Sekunden Rückstand auf Verstappen auf Rang drei, der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel (Heppenheim) wurde im Ferrari lediglich 13. (+1,504).

Das dritte freie Training auf dem Wüstenkurs von Sakhir besitzt allerdings nur überschaubare Aussagekraft. Das Rennen (Sonntag, 15.10 Uhr MEZ) findet ebenso wie das Qualifying am Samstagnachmittag (15.00/jeweils RTL und Sky) nach Einbruch der Dunkelheit und damit bei niedrigerer Streckentemperatur statt.