Verstappen vor Bottas - Russell im Abschlusstraining Siebter

Sakhir (SID) - In Abwesenheit von Lewis Hamilton deutet sich ein enges Qualifying in der Formel 1 an. Red-Bull-Pilot Max Verstappen drehte am Samstag die schnellste Runde im Abschlusstraining von Bahrain, der Niederländer war etwa zwei Zehntelsekunden schneller als Vize-Weltmeister Valtteri Bottas (Finnland) im Mercedes. Hamiltons Ersatzmann George Russell (Großbritannien) kam im anderen Silberpfeil nach seinen Bestzeiten vom Freitag dieses Mal nicht über Rang sieben hinaus.

Verstappen ist der schnellste im 3. Freien Training © SID

Stark präsentierten sich die beiden Franzosen Pierre Gasly (AlphaTauri) und Esteban Ocon (Renault) auf den Plätzen drei und vier. Für Sebastian Vettel im Ferrari reichte es nur zum 15. Platz, der Heppenheimer war auch geringfügig langsamer als sein Teamkollege Charles Leclerc (Monaco), der 13. wurde.

Hamilton war nach seinem Sieg beim ersten der beiden Bahrain-Rennen am Anfang der Woche positiv auf COVID-19 getestet worden. Der Rekordweltmeister befindet sich in Quarantäne. Mercedes-Zögling Russell fährt normalerweise für den Williams-Rennstall, wurde aber für dieses Rennen (Sonntag, 18.10 Uhr MEZ/RTL und Sky) freigestellt.

Anders als am vergangenen Wochenende wird in Bahrain dieses Mal nicht der Grand-Prix-Kurs gefahren, sondern die kürzere und schnellere "äußere" Streckenvariante. Diese ist lediglich gut 3,5 Kilometer lang.