Verstauchung des Knöchels: Mbappe fraglich für Champions League

Paris (SID) - Fußball-Superstar Kylian Mbappe hat sich im französischen Pokalfinale nicht so schwer verletzt wie befürchtet. Der Angreifer von Paris St. Germain erlitt beim 1:0 (1:0) gegen AS St. Etienne eine schwere Verstauchung des rechten Sprunggelenks, eine Bänderverletzung oder eine Fraktur wurden bei ersten Untersuchungen nicht festgestellt. Dies teilte der Pokalsieger am Samstagmittag mit.

Mbappe könnte das Final-Turnier verpassen © SID

Ein Einsatz von Mbappe im Finalturnier der Champions League scheint damit fraglich, die Pariser starten am 12. August mit dem Viertelfinale gegen Atalanta Bergamo in Lissabon. Im Endspiel um den Ligapokal am Freitag gegen Olympique Lyon wird der französische Weltmeister wohl auf jedem Fall fehlen. Nach Rückgang der Schwellung soll in 72 Stunden eine weitere Untersuchung Klarheit über die Ausfalldauer bringen.

Der deutsche Nationalspieler Thilo Kehrer sollte dann wieder dabei sein, er fällt mit einer Hüftprellung aus der gleichen Partie nur vier bis fünf Tage aus.

Bei Mbappe ließ die Szene aus der 27. Spielminute Schlimmeres befürchten. St. Etiennes Kapitän Loic Perrin trat dem 34-maligen Nationalspieler bei hohem Tempo mit offener Sohle aufs Sprunggelenk, Mbappes Knöchel knickte komplett zur Seite weg. Sofort wälzte sich der Offensivspieler schmerzverzerrt am Boden, schwer humpelnd musste er trotz minutenlanger Behandlung ausgewechselt werden. Zur Siegerehrung erschien er mit Krücken und einer Schiene am Sprunggelenk.