Verstoß gegen Corona-Regeln: European Tour schließt US-Profi Catlin aus

Köln (SID) - Die European Tour hat den US-Golfer John Catlin nach einem Verstoß gegen die Corona-Regeln vom Turnier im englischen Hertfordshire ausgeschlossen. Der 29-Jährige hatte gemeinsam mit seinem Caddie am Dienstagabend ein Restaurant "außerhalb der Turnier-Blase besucht und damit die Gesundheitsrichtlinien gefährdet", teilte die Europa-Tour am Mittwoch mit.

John Catlin wurde von der European-Tour ausgeschlossen © SID

"Ich entschuldige mich bei meinen Mitspielern und allen, die diese Woche am Turnier beteiligt waren, für diesen Fehler", sagte Catlin: "Ich verstehe die Entscheidung der European Tour und akzeptiere die Sanktion." Am Donnerstag startet das Turnier nördlich von London, bei dem der deutsche Profi Maximilian Kieffer (Düsseldorf) nach seinem sechsten Platz in Birmingham angreifen will.