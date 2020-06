Verstoß gegen Corona-Verordnung: 96 nimmt fünf Profis aus dem Mannschaftstraining

Hannover (SID) - Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat fünf Profis wegen eines Verstoßes gegen die niedersächsische Corona-Verordnung aus dem Mannschaftstraining genommen. Dies teilte der Bundesliga-Absteiger am Donnerstag mit. Dabei handelt es sich um Felipe, Josip Elez, Miiko Albornoz, Sebastian Soto und Simon Stehle, die beim 2:1 am Sonntag gegen den 1. FC Heidenheim nicht im Kader standen.

96 nimmt fünf Spieler aus dem Mannschaftstraining © SID

Die Polizei hielt die Fünfergruppe an, nachdem die Spieler die Partie gemeinsam im Fernsehen verfolgt hatten. Alle saßen in einem Auto, ohne Mund- und Nasenschutz. "Alle fünf Spieler, die vorher negativ auf das Corona-Virus getestet worden waren, haben damit unbedacht gegen die aktuelle niedersächsische Corona-Verordnung verstoßen", hieß es in einer Mitteilung des Tabellensechsten.

Die Spieler seien erneut negativ auf COVID-19 getestet worden. Ein weiterer Test soll am Samstag stattfinden.